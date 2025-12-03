Крофт предположил, что за тактику может выбрать Пиастри, чтобы победить Норриса в Абу-Даби

Известный комментатор Sky Sports Дэвид Крофт предположил, какой тактикой может воспользоваться австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри на заключительном этапе сезона – Гран-при Абу-Даби. Пиастри подходит к финалу сезона третьим в общем зачёте пилотов и уступает напарнику Ландо Норрису 16 очков, поэтому для завоевания титула ему нужно, чтобы совпало несколько факторов – даже победа не гарантирует успеха.

«Оскар говорил мне об этом в начале сезона: «Я буду придерживаться командной игры, потому что в будущем мне понадобится команда. В Формуле-1 всё строится вокруг коллектива, это командный спорт. Так что он не пойдёт против правил. И я не думаю, что Ландо будет нарушать порядок, — особенно если это откроет дорогу Максу. На следующий день после гонки всё равно придётся смотреть людям в глаза.

Вполне могу представить, что Оскар одержит победу в гонке. И я вполне вижу развитие событий по образцу дуэли Хэмилтона и Росберга в 2016-м: Оскар умышленно сбрасывает темп и постепенно подводит напарника под атаки машин позади. Это абсолютно нормальная тактика, и я не ожидал бы ничего другого. Но, думаю, чемпионом всё же станет Ландо, даже если Оскар выиграет гонку», — сказал Крофт в эфире Sky Sports.

