Стали известны сроки презентации первого болида «Кадиллака» в Ф-1

Стали известны сроки презентации первого болида «Кадиллака» в Ф-1
Гоночная команда «Кадиллак», готовящаяся дебютировать в Формуле-1 в 2026 году, представит свой первый болид в феврале, сообщает издание Bloomberg.

По информации ресурса, презентация состоится в уикенд Супербоула, запанированного на начало месяца.

Новость дополняется

