Стали известны сроки презентации первого болида «Кадиллака» в Ф-1
Поделиться
Гоночная команда «Кадиллак», готовящаяся дебютировать в Формуле-1 в 2026 году, представит свой первый болид в феврале, сообщает издание Bloomberg.
По информации ресурса, презентация состоится в уикенд Супербоула, запанированного на начало месяца.
Новость дополняется
Комментарии
- 3 декабря 2025
-
15:54
-
15:19
-
15:09
-
14:11
-
13:30
-
13:28
-
13:20
-
12:54
-
12:38
-
11:54
-
11:38
-
11:04
-
10:54
-
10:09
-
10:04
-
09:18
-
00:04
- 2 декабря 2025
-
23:32
-
22:34
-
21:55
-
20:13
-
19:03
-
18:32
-
18:26
-
18:24
-
18:16
-
18:13
-
18:04
-
17:24
-
16:38
-
16:13
-
15:35
-
15:18
-
14:53
-
14:02