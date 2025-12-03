Скидки
Ральф Шумахер объяснил, почему Хэмилтон едва ли вновь станет чемпионом Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что стиль пилотирования Льюиса Хэмилтона помешает ему выиграть ещё один титул.

«С моей точки зрения, Льюис пришёл в команду с большими целями — вернуть «Феррари» на лидирующие позиции. Я сразу сказал, что это будет непросто. Но ещё более серьёзная проблема в том, что команда фактически не продвинулась вперёд, ничего не изменилось.

Льюис тоже не смог существенно помочь команде, похоже, ситуация остаётся прежней. Он словно пытается вновь поймать те ощущения, которые испытывал, став в последний раз чемпионом мира. Это явный знак, что он больше не способен менять свой стиль пилотирования. А это, конечно, само по себе опасно. Если бы я был руководителем «Феррари», понимал бы, что в следующем году будут совершенно новые правила, Льюису придётся полностью перестроить стиль. По моему мнению, этот сезон доказал, что Хэмилтону стоило бы рассмотреть другую роль», — сказал Ральф на канале Sky Sport Formel 1 в YouTube.

В настоящий момент на счету Хэмилтона семь титулов в Формуле-1.

