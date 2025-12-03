Артур Леклер заменит Льюиса Хэмилтона в первой практике Гран-при Абу-Даби

Артур Леклер, младший брат гонщика «Феррари» Шарля Леклера, заменит Льюиса Хэмилтона в первой свободной практике Гран-при Абу-Даби.

– Каково это — снова выйти на трассу в рамках первой практики вместе с Шарлем в Абу-Даби?

– Мы с братом очень рады возможности снова ехать вместе. Это невероятно захватывающе – сидеть в болиде прямо напротив него в гараже. С технической точки зрения управление болидом на трассе всегда полезно для нас, ведь большую часть времени мы поддерживаем команду работой на симуляторе в Маранелло. Это помогает давать инженерам более качественные отзывы», — сказал Артур.

Гран-при Абу-Даби пройдёт с 5 по 7 декабря.

