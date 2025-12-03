Скидки
Главная Авто Новости

«Макларен» представил спецливрею на Гран-при Абу-Даби

«Макларен» представил спецливрею на Гран-при Абу-Даби
Комментарии

Команда Формулы-1 «Макларен» представила специальную ливрею, которая будет использоваться на болидах во время Гран-при Абу-Даби, финального этапа чемпионата 2025 года.

Ливрея посвящена одному из спонсоров команды — компании BAT и их бренду VELO.

«Наши фанаты — это сердце всего, что мы делаем, эта особая ливрея — ещё один способ выразить нашу признательность. Благодаря кампании «Живи своим фандомом» совместно с VELO мы смогли отпраздновать их страсть и креативность, по-настоящему сплотив «семью папайи», — подчеркнула директор по маркетингу «Макларена» Луиза Макьюэн.

Фото: McLaren Racing

Фото: McLaren Racing

Напомним, в данный момент в общем зачёте пилотов лидирует гонщик «Макларена» Ландо Норрис с 408 очками. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Замыкает тройку сильнейших австралиец Оскар Пиастри, товарищ Норриса по «Макларену», с 392 очками.

