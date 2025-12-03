Скидки
Авто Новости

Зак Браун удостоен престижной награды TIME 100

Зак Браун удостоен престижной награды TIME 100
Генеральный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что он был удостоен награды TIME 100 в Абу-Даби в этом году.

«Горжусь тем, что меня удостоили награды TIME 100 в этом году в Абу-Даби. Эта награда не столько для меня, сколько для всей команды «Макларен» и всего, чего мы вместе достигли за последние пару лет. Меня переполняет огромная гордость работать вместе с этой невероятной группой талантливых людей», — написал Браун на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в данный момент в общем зачёте пилотов лидирует гонщик «Макларена» Ландо Норрис с 408 очками. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Замыкает тройку сильнейших австралиец Оскар Пиастри, товарищ Норриса по «Макларену», с 392 очками.

