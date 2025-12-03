Скидки
Ферстаппен высказался о главном стратеге команды Ханне Шмитц

Ферстаппен высказался о главном стратеге команды Ханне Шмитц
Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о главном стратеге команды Ханне Шмитц.

«У нас с Ханной долгие рабочие отношения. Мы пережили вместе несколько потрясающих моментов и провели отличные гонки.

Она очень хороша в своём деле, так что в ней уверены. Очень здорово начинать гонку, зная, что она на пит-уолл. У нас очень хорошо налажена коммуникация, всё максимально прямолинейно. И мне это нравится», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Напомним, в данный момент в общем зачёте пилотов лидирует гонщик «Макларена» Ландо Норрис с 408 очками. На второй позиции располагается нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — 396 очков. Замыкает тройку сильнейших австралиец Оскар Пиастри, товарищ Норриса по «Макларену», с 392 очками.

