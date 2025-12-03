Макс Ферстаппен заставил «Ред Булл» извиниться перед Антонелли — Туррини

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини заявил, что четырёхкратный чемпион Формулы-1 нидерландец Макс Ферстаппен вынудил «Ред Булл» принести официальные извинения перед пилотом «Мерседеса» итальянцем Андреа Кими Антонелли после того, как тот подвергся резкой критики со стороны Хельмута Марко.

«Антонелли был осыпан оскорблениями. Кстати, Ферстаппен — лучший друг Кими в паддоке. Всё закончилось тем, что Макс заставил свою команду публично извиниться перед итальянцем за необоснованные подозрения», — написал Туррини в своей колонке для QuotidianoNet.

Напомним, Антонелли обвинили в том, что он намеренно пропустил пилота «Макларена» британца Ландо Норриса.