Представлен специальный шлем Нико Хюлькенберга, посвящённый 250-му Гран-при в карьере

Пресс-служба Формулы-1 представила специальный шлем 38-летнего пилота швейцарской команды «Кик-Заубер» немца Нико Хюлькенберга, который посвящён к 250-му Гран-при в его карьере.

Фото: Пресс-служба F1

Напомним, в настоящий момент Нико занимает 11-е место в личном зачёте Формулы-1, на его счету 49 очков, а его напарник, представляющий Бразилию, Габриэл Бортолето располагается на 19-й строчке, заработав 19 очков.

Хюлькенберг дебютировал в «Королевских гонках» в 2010 году. В сезоне-2025 Нико впервые за карьеру в Формуле-1 пришёл третьим на Гран-при Великобритании. Пилот является победителем гонки «24 часа Ле-Мана» (2015).