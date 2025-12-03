Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Представлен специальный шлем Нико Хюлькенберга, посвящённый 250-му Гран-при в карьере

Представлен специальный шлем Нико Хюлькенберга, посвящённый 250-му Гран-при в карьере
Комментарии

Пресс-служба Формулы-1 представила специальный шлем 38-летнего пилота швейцарской команды «Кик-Заубер» немца Нико Хюлькенберга, который посвящён к 250-му Гран-при в его карьере.

Фото: Пресс-служба F1

Фото: Пресс-служба F1

Фото: Пресс-служба F1

Напомним, в настоящий момент Нико занимает 11-е место в личном зачёте Формулы-1, на его счету 49 очков, а его напарник, представляющий Бразилию, Габриэл Бортолето располагается на 19-й строчке, заработав 19 очков.

Хюлькенберг дебютировал в «Королевских гонках» в 2010 году. В сезоне-2025 Нико впервые за карьеру в Формуле-1 пришёл третьим на Гран-при Великобритании. Пилот является победителем гонки «24 часа Ле-Мана» (2015).

Материалы по теме
Хюлькенберг прокомментировал аварию с Гасли во время гонки на Гран-при Катара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android