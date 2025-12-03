Юки Цунода впервые прокомментировал отказ «Ред Булл» оставлять его боевым пилотом

25-летний японский гонщик Юки Цунода впервые прокомментировал решение руководства «Ред Булл» понизить его с боевого до резервного пилота коллектива на сезон-2026.

«Я ещё не закончил. Было невероятно тяжело узнать, что в 2026 году у меня не будет места боевого пилота в команде, но я полон решимости работать с «Ред Булл» усерднее, чем когда-либо, в качестве резервного пилота, чтобы развиваться вместе с командой и доказать, что заслуживаю места на стартовой решётке. Жизнь полна неудач, и это моя вина. Это не помешает мне стать лучшим гонщиком Формулы-1, каким только могу быть», — написал Цунода на своей странице в социальной сети Х.