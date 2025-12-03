Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Юки Цунода впервые прокомментировал отказ «Ред Булл» оставлять его боевым пилотом

Юки Цунода впервые прокомментировал отказ «Ред Булл» оставлять его боевым пилотом
Комментарии

25-летний японский гонщик Юки Цунода впервые прокомментировал решение руководства «Ред Булл» понизить его с боевого до резервного пилота коллектива на сезон-2026.

«Я ещё не закончил. Было невероятно тяжело узнать, что в 2026 году у меня не будет места боевого пилота в команде, но я полон решимости работать с «Ред Булл» усерднее, чем когда-либо, в качестве резервного пилота, чтобы развиваться вместе с командой и доказать, что заслуживаю места на стартовой решётке. Жизнь полна неудач, и это моя вина. Это не помешает мне стать лучшим гонщиком Формулы-1, каким только могу быть», — написал Цунода на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Мама Оскара Пиастри обратилась к Юки Цуноде после решения «Ред Булл» по японцу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android