Йос Ферстаппен: пилотам «Макларена» выпал, вероятно, единственный шанс завоевать титул

Комментарии

Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона Ф-1 и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, выразил уверенность в том, что гонщики «Макларена» испытывают серьёзное психологическое давление в преддверии последнего этапа сезона-2025 Формулы-1 из-за того, что для них это может быть единственный шанс завоевать титул.

«Представляю себе некоторую нервозность в «Макларене», ведь для обоих гонщиков это может быть единственный шанс завоевать мировой титул. Никогда не знаешь, окажешься ли в такой ситуации снова, верно? Но, как говорит Макс: ты либо становишься чемпионом, либо нет. Если не получится [сейчас завоевать титул], попробуем ещё раз в следующем году», — приводит слова Ферстаппена портал Sportskeeda.

Комментарии
