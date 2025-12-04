Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вильнёв: Цунода должен быть благодарен за карьеру. Он навсегда останется звездой в Японии

Вильнёв: Цунода должен быть благодарен за карьеру. Он навсегда останется звездой в Японии
Комментарии

Чемпион Формулы-1 в сезоне-1997 Жак Вильнёв высказался насчёт последних кадровых перестановок в «Ред Булл», в частности о понижении японца Юки Цунода до резервного гонщика.

«Мы все знали это ещё несколько месяцев. Это не объявление. Только Лоусон был последним вопросом. Цунода тоже это знал, было видно по его поведению. Даже «Хонда» не была в восторге.

Цунода должен быть счастлив и благодарен за такую ​​долгую и плодотворную карьеру. У него был шанс, но он не воспользовался им, хотя сделал себе имя. У него большое будущее в автогонках, и он ещё много заработает в этом спорте. Возможно, Юки продолжит карьеру пилота в Японии. Сейчас он там звезда, и этот статус обычно закрепляется за человеком навсегда», — приводит слова Вильнёва FormulaPassion.

Материалы по теме
10 случаев, когда на титул чемпиона Ф-1 перед финалом претендовали три пилота
10 случаев, когда на титул чемпиона Ф-1 перед финалом претендовали три пилота
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android