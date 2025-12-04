Вильнёв: Цунода должен быть благодарен за карьеру. Он навсегда останется звездой в Японии

Чемпион Формулы-1 в сезоне-1997 Жак Вильнёв высказался насчёт последних кадровых перестановок в «Ред Булл», в частности о понижении японца Юки Цунода до резервного гонщика.

«Мы все знали это ещё несколько месяцев. Это не объявление. Только Лоусон был последним вопросом. Цунода тоже это знал, было видно по его поведению. Даже «Хонда» не была в восторге.

Цунода должен быть счастлив и благодарен за такую ​​долгую и плодотворную карьеру. У него был шанс, но он не воспользовался им, хотя сделал себе имя. У него большое будущее в автогонках, и он ещё много заработает в этом спорте. Возможно, Юки продолжит карьеру пилота в Японии. Сейчас он там звезда, и этот статус обычно закрепляется за человеком навсегда», — приводит слова Вильнёва FormulaPassion.