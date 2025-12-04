«Макларен» запретил Оскару Пиастри давать интервью австралийским СМИ — CODE Sports

Журналист австралийского издания CODE Sports Джулиан Линдер заявил о том, что руководство команды Формулы-1 «Макларен» запретило Оскару Пиастри давать интервью для своих национальных СМИ в преддверии Гран-при Абу-Даби.

«Будучи слишком вежливым, чтобы сказать то, о чём уже думают все остальные, терпение Пиастри в отношении «Макларена» начинает иссякать. После фиаско в Катаре он сказал своим инженерам, что лишился дара речи, хотя по нему было видно, что он выглядит человеком, готовым выложить всю правду о том, что на самом деле происходит.

Неудивительно, что теперь «Макларен» запретил Оскару Пиастри проводить отдельные интервью с австралийскими СМИ перед самой важной гонкой его жизни, заявив, что он слишком занят, чтобы говорить с журналистами своей страны. Хотя при этом «Макларен» регулярно позволяет Пиастри отвечать на вопросы британской прессы, в то время как Норрис перед каждой гонкой проводит эксклюзивные встречи только с англичанами.

Один опытный британский репортёр сказал нашему изданию, что такое отношение к топ-пилоту — худшее, что он видел в своей карьере. Другой инсайдер, говоривший на условиях анонимности из опасений быть уволенным, отметил, что никогда не видел, чтобы потенциального чемпиона мира так открыто подрывала собственная команда. Ещё один журналист, также опасающийся последствий, сказал: «Отвратительно видеть, что происходит. Как будто он сражается с одной рукой, привязанной за спиной. Команда постоянно подрывает его. Предвзятость против Пиастри — несомненна», — написал Линден в своей статье.