Слушание по иску Лауры Виллар против ФИА перенесено на февраль

Парижский суд перенёс слушание по иску швейцарской гонщицы Лауры Виллар против Международной автомобильной федерации (ФИА) с 3 декабря на 16 февраля, сообщает издание Racingnews365.

В постановлении суда говорится, что иск «должен быть изучен судьями, имеющими компетенцию оценивать законность избирательного процесса».

Напомним, ранее Виллар, желавшая принять участие в выборах президента ФИА, подала в суд на организацию с целью оспорить действующие правила, согласно которым единственным кандидатом является действующий глава Мухаммед бен Сулайем.

Отметим, что выборы президента ФИА состоятся 12 декабря в Ташкенте (Узбекистан).