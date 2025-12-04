Слушание по иску Лауры Виллар против ФИА перенесено на февраль
Парижский суд перенёс слушание по иску швейцарской гонщицы Лауры Виллар против Международной автомобильной федерации (ФИА) с 3 декабря на 16 февраля, сообщает издание Racingnews365.
В постановлении суда говорится, что иск «должен быть изучен судьями, имеющими компетенцию оценивать законность избирательного процесса».
Напомним, ранее Виллар, желавшая принять участие в выборах президента ФИА, подала в суд на организацию с целью оспорить действующие правила, согласно которым единственным кандидатом является действующий глава Мухаммед бен Сулайем.
Отметим, что выборы президента ФИА состоятся 12 декабря в Ташкенте (Узбекистан).
Комментарии
