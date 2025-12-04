Скидки
«Хаас» объявил о завершении отношений с титульным спонсором MoneyGram

«Хаас» объявил о завершении отношений с титульным спонсором MoneyGram
Команда Формулы-1 «Хаас» на своём официальном сайте объявила о том, что её отношения с титульным спонсором MoneyGram завершатся после финального этапа сезона-2025 Гран-при Абу-Даби.

«После трёх с половиной лет успешного партнёрства мы как команда MoneyGram Haas F1 участвуем в финальном уикенде Гран-при. Спасибо всем в MoneyGram за невероятную поддержку и настоящее партнёрство, это был потрясающий заезд», — говорится в заявлении пресс-службы американского коллектива.

MoneyGram — это американская финансовая компания, предоставляющая услуги международных денежных переводов.

В сезоне-2025 после 23 этапов у «Хааса» восьмое место в Кубке конструкторов и 73 очка.

