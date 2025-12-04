«Тойота» — новый титульный спонсор «Хааса»

Автоспортивное подразделение «Тойоты» — Toyota GAZOO Racing — стало новым титульным спонсором команды Формулы-1 «Хаас», о чём сообщила пресс-служба американского коллектива. «Тойота» и «Хаас» сотрудничают с 2024 года.

Один из ключевых элементов существующего партнёрства между двумя компаниями был наглядно продемонстрирован в ходе реализации командой первой полноценной программы TPC (тесты на болидах предыдущих сезонов) в течение сезона 2025 года — программы, которая с 2026 года официально будет называться «Программа развития пилотов TGR Haas».

«Для нас, безусловно, большая честь углубить наши отношения с TGR (Toyota GAZOO Racing) благодаря этому новому соглашению о титульном партнёрстве. Наше сотрудничество до этого момента было именно таким, каким мы его и представляли. Это видно по успешной программе TPC в этом сезоне, но за кулисами происходит и гораздо больше — включая разработку и установку симулятора на нашей базе в Бэнбери к 2026 году.

Развитие персонала, который работает совместно и с «Хаас», и с TGR, принесло нам огромную пользу, и по мере взросления нашего партнёрства эта польза будет только расти. Мы также рады расширять сотрудничество в рамках нашей программы развития пилотов, и очень вдохновляет видеть, каких талантливых молодых гонщиков поддерживает TGR в этом процессе», — приводит слова руководителя «Хааса» Аяо Комацу пресс-служба команды.