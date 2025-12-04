«Хаас» анонсировал дату презентации болида 2026 года

Команда Формулы-1 «Хаас» анонсировала дату онлайн-презентации болида VF-26, которая состоится 23 января.

После презентации, с 26 по 30 января, машина будет проходить частные тесты на трассе «Барселона-Каталунья» в Испании, после чего, в феврале, начнутся официальные тесты в Бахрейне.

Напомним, в 2026 году «Хаас» представят француз Эстебан Окон и британец Оливер Берман. В настоящий момент, за одну гонку до окончания сезона, команда занимает восьмое место в Кубке конструкторов.

Формула-1. Расписание презентаций команд на 2026 год:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (только ливреи);

23 января — «Альпин», «Хаас»;

8-9 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин».

Материалы по теме «Хаас» объявил о завершении отношений с титульным спонсором MoneyGram

Самые именитые команды гоночной серии «Формула-1»