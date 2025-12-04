Скидки
В «Мерседесе» оценили заявление «Ред Булл» из-за травли Антонелли после ГП Катара Ф-1

В «Мерседесе» оценили заявление «Ред Булл» из-за травли Антонелли после ГП Катара Ф-1
Комментарии

Заместитель технического директора «Мерседеса» Симоне Реста высказался о ситуации из-за травли Андреа Кими Антонелли за ошибку в конце Гран-при Катара, из-за которой он пропустил Ландо Норриса («Макларен»).

«Для меня, для нас, для всей команды видеть травлю — это довольно печально. И мы относимся к кибербуллингу очень серьёзно. Совместно с командой по связям с общественностью ведётся большая работа над инструментами и платформой, чтобы создать безопасное пространство, где болельщики могут взаимодействовать с командой.

Кроме того, было замечательно увидеть в понедельник заявление «Ред Булл», в котором они обозначили свою позицию. И мы действительно это оценили. В целом Кими, инженеры, команда — все мы очень объединены в стремлении максимально реализовать наш потенциал в Абу-Даби и добиться там наилучшего результата. Наша цель — финишировать вторыми в Кубке конструкторов», — приводит слова Ресты издание RacingNews365.

