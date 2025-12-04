«Феррари» и «Кадиллак» успешно прошли краш-тесты перед сезоном-2026 — СМИ

Шасси команд Формулы-1 «Феррари» и «Кадиллак», которые будут установлены на болиды в сезоне-2026, успешно прошли краш-тесты, о чём сообщили в издании RacingNews365 со ссылкой на итальянских журналистов из Motorsport.

По данным инсайдеров, американский коллектив, который станет дебютантом в 2026 году, прошёл тесты со специально утяжелённым шасси. Информации о других командах нет.

В сезоне-2026 в «Королевских гонках» в силу вступает новый технический регламент, по которому произойдут изменения в силовых установках и в батареях. Также откажутся от системы DRS.

В сезоне-2025 «Феррари» перед финальным этапом года занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, потеряв шансы на третью позицию.