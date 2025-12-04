Скидки
«Узнал после гонки в Катаре». Лоусон — о будущем в Ф-1 после продления контракта с «РБ»

«Узнал после гонки в Катаре». Лоусон — о будущем в Ф-1 после продления контракта с «РБ»
Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон прокомментировал решение «Рейсинг Буллз» сохранить пилота на сезон-2026.

«Я узнал об этом после гонки в Катаре. У меня не было никакой информации до начала уикенда, а во время всех дней этапа я пытался что-то прояснить, но мне сообщили обо всём только после гонки, и это было здорово, потому что именно Алан [Пермейн] рассказал мне об этом.

Давление было огромным, но я был в этом положении и в прошлом году в конце сезона, так что я проходил через это несколько раз раньше, и хоть это не облегчает задачу, но это определённо то, к чему мы привыкли в этой команде и в этой среде. Всегда трудно жить в неизвестности, но это не новое чувство; именно так я ощущал себя в качестве запасного пилота, пытаясь получить свою первую возможность в Формуле-1. Я думаю, именно так ты себя чувствуешь в Формуле-1, пока по-настоящему не утвердишься.

В следующем году теперь всё будет по-другому, но, по сути, это здорово — начинать сезон, зная, что у меня впереди полноценная предсезонная подготовка, чтобы поработать с командой и быть должным образом готовым к вызовам следующего сезона, особенно с учётом новых правил», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.

