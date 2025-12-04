Хэмилтон — о дебютном сезоне в «Феррари»: сам удивляюсь, что всё ещё держусь

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался о трудностях дебютного сезона в итальянской команде.
«Думаю, что я просто пришёл к тому, что, когда вы через что-то проходите, это закачивается. В какой-то момент кажется, что это никогда не закончится, будто прошла целая вечность.
В этом году я сам удивился, что всё ещё держусь, учитывая то, через что я прошёл. Люди вокруг говорят: «Конечно, ты выдержал». Потому что они смотрят на меня по-своему», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.
Ранее Ральф Шумахер объяснил, почему Хэмилтон едва ли вновь станет чемпионом Формулы-1.
