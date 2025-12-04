«Ауди» и «Астон Мартин» могут использовать моторы «Рено» для работы с молодыми гонщиками

Международная автомобильная федерация (ФИА) внесла поправку в регламент в связи с предстоящими в 2026 году изменениями, сообщает издание Motorsport Italia.

Так, согласно новому правилу команды, меняющие производителя моторов, могут запросить использованные установки у старого поставщика для тестов. Также сообщается, что ограничения по расходам на данную опцию пока нет.

По информации ресурса, «Ауди» и «Астон Мартин», уже рассматривают возможность использования двигателей «Рено» для обкатки молодых пилотов.

Ранее стало известно, что ФИА не будет менять правила борьбы гонщиков на последних двух Гран-при сезона Ф-1.

