Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хонда» предлагала «Ред Булл» скидку на моторы за место Юки Цуноды в Формуле-1 — AMuS

«Хонда» предлагала «Ред Булл» скидку на моторы за место Юки Цуноды в Формуле-1 — AMuS
Комментарии

Руководство «Хонды» предлагало команде Формулы-1 «Ред Булл» поставлять силовые установки для болидов прошлых лет со скидкой в обмен на сохранение японского гонщика Юки Цуноды в роли боевого пилота, сообщили в издании Auto Motor und Sport.

С сезона-2026 новым поставщиком силовых установок для «Ред Булл» станет американская компания «Форд», но программа тестов гонщиков на болидах прошлых лет, в которых были установлены двигатели «Хонды», продолжится с японскими моторами согласно требованиям ФИА. Именно на поставку этих двигателей для тестов и предлагались скидки от японцев, но в «Ред Булл» от этого отказались.

Материалы по теме
Юки Цунода впервые прокомментировал отказ «Ред Булл» оставлять его боевым пилотом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android