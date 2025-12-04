«Хонда» предлагала «Ред Булл» скидку на моторы за место Юки Цуноды в Формуле-1 — AMuS

Руководство «Хонды» предлагало команде Формулы-1 «Ред Булл» поставлять силовые установки для болидов прошлых лет со скидкой в обмен на сохранение японского гонщика Юки Цуноды в роли боевого пилота, сообщили в издании Auto Motor und Sport.

С сезона-2026 новым поставщиком силовых установок для «Ред Булл» станет американская компания «Форд», но программа тестов гонщиков на болидах прошлых лет, в которых были установлены двигатели «Хонды», продолжится с японскими моторами согласно требованиям ФИА. Именно на поставку этих двигателей для тестов и предлагались скидки от японцев, но в «Ред Булл» от этого отказались.