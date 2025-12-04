Ваулз обсудил титульную борьбу Норриса и Ферстаппена, не сказав про Пиастри

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался о титульной борьбе в личном зачёте в преддверии финального этапа сезона — Гран-при Абу-Даби.

— Кто выиграет титул в этом сезоне? На кого вы ставите?

— Я размышлял над этим сегодня утром, потому что думал, что ты этот вопрос задашь. Но всё же каждый раз, когда я пытаюсь где-то что-то предположить, то каждый раз ошибаюсь, предсказывая, как всё повернётся. Я думаю, что нельзя исключать Макса. Он в ударе. Он полностью расслаблен. Они в хорошей позиции. Он выигрывает у окружающих. Но и нынешний разрыв — это действительно заслуга Ландо. И вот что касается этих двух, то я на самом деле не хочу кого-то из них называть, потому что хочу просто сидеть здесь и наслаждаться шоу, — приводит слова Ваулза пресс-служба команды.