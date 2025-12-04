«Неприемлемо». Расселл — о возможном приказе «Макларена» для Пиастри помочь Норрису

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о возможном приказе «Макларена» для Оскара Пиастри помочь Ландо Норрису в борьбе за титул на Гран-при Абу-Даби.

«На мой взгляд, будет неприемлемо и неразумно просить гонщика, который тоже сохраняет шансы на чемпионство, в самой последней гонке пропустить своего напарника или как-то помочь ему. Если бы это было в других сезонах, скажем, Чеко [Перес] и Макс [Ферстаппен] или Баррикелло и Шумахер, когда очевидно, что один пилот борется за титул и в последней гонке тот, кто шансов уже не имеет, помогает — это абсолютно нормально и любой пилот сделал бы так.

Но в данном случае, на мой взгляд, это было бы совершенно нечестно. Оба должны получить шанс. А если кто-то проиграет из-за этого, значит, другой сделал лучшую работу — таков автоспорт. Так всё и должно быть. «Макларен» был очень силён здесь в последние годы — кажется, у них были поулы и победы в последние пару лет, а для нас эта трасса не была самой сильной. Но если мы окажемся в борьбе — это не наша проблема. Мы выходим, чтобы провести свою лучшую гонку. Я не собираюсь рисковать больше или меньше, чем обычно. Это одна гонка из 24. Последняя гонка сезона, да, но я ко всем отношусь одинаково», — приводит слова Расселла RaceFans.