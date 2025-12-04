Алонсо пошутил, что после его чемпионств титулы брали не лучшие гонщики сезона в Ф-1

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», пошутил про победителей в личном зачёте в «Королевских гонках».

— Фернандо, а были ли чемпионы Формулы-1, которые не являлись при этом лучшими гонщиками сезона?

— Это то, что происходит в последние… 19 лет (смеётся)! Так что нынешний сезон будет 20-м, — приводит слова Алонсо издание AS.

19 лет назад в сезоне-2006 Фернандо, будучи пилотом «Рено», завоевал свой второй чемпионский титул в «Королевских гонках», что стало для него вторым подряд чемпионством Формулы-1. Свой первый титул в 2005 году он также взял за рулём французской команды.