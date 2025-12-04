Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо пошутил, что после его чемпионств титулы брали не лучшие гонщики сезона в Ф-1

Алонсо пошутил, что после его чемпионств титулы брали не лучшие гонщики сезона в Ф-1
Комментарии

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», пошутил про победителей в личном зачёте в «Королевских гонках».

— Фернандо, а были ли чемпионы Формулы-1, которые не являлись при этом лучшими гонщиками сезона?
— Это то, что происходит в последние… 19 лет (смеётся)! Так что нынешний сезон будет 20-м, — приводит слова Алонсо издание AS.

19 лет назад в сезоне-2006 Фернандо, будучи пилотом «Рено», завоевал свой второй чемпионский титул в «Королевских гонках», что стало для него вторым подряд чемпионством Формулы-1. Свой первый титул в 2005 году он также взял за рулём французской команды.

Материалы по теме
«Неприемлемо». Расселл — о возможном приказе «Макларена» для Пиастри помочь Норрису
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android