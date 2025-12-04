Норрис заявил, что не будет просить у «Макларена» командной помощи от Пиастри в Абу-Даби

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис заявил, что не ждёт командной поддержки от напарника австралийца Оскара Пиастри на заключительном этапе сезона, который пройдёт с 5 по 7 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).

«Нет, это не обсуждалось. По правде говоря, я был бы рад, но я не думаю, что стоит просить… Не знаю. Всё зависит от Оскара. Не думаю, что всё сводится ко мне. А если бы было наоборот? Захотел бы я этого? Лично я пошёл бы на это, потому что я такой. Однако это не моё дело. Я не буду задавать этот вопрос. Не хочу. Не думаю, что это справедливый вопрос», — сказал Норрис на пресс-конференции.

Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством: