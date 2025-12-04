Ландо Норрис ответил, как отнесётся к победе Ферстаппена в чемпионате

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о возможной победе в чемпионате четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Если всё закончится победой Макса, что ж, так тому и быть. Поздравлю его и буду ждать следующего года. Ничего не изменится. Это не изменит мою жизнь. Значит, он заслуживает этого больше, чем мы», — сказал Норрис на пресс-конференции.

Напомним, заключительный, 24-й этап нынешнего сезона Формулы-1 пройдёт с 5 по 7 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Норрис заявил, что не будет просить у «Макларена» командной помощи от Пиастри в Абу-Даби.

Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством: