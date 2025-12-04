Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли рассказал, как справился с массовой критикой после Гран-при Катара

Антонелли рассказал, как справился с массовой критикой после Гран-при Катара
Комментарии

Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли высказался о массовой критике, а также о травле в Сети после пропуска британца Ландо Норриса из «Макларена» в гонке Гран-при Катара.

«Было непросто услышать все эти комментарии после гонки, особенно о том, что я никогда бы не сделал. Я сражался за третье место. Я атаковал изо всех сил, чтобы попасть в DRS Сайнса. После стольких кругов в грязном воздухе произошла ошибка, поскольку я атаковал всё сильнее и сильнее и достиг момента, когда шины отказали.

Было приятно увидеть заявление «Ред Булл». Ко мне также подошёл Ламбьязе [инженер Ферстаппена], и мы всё прояснили. Я также поговорил с Максом. Я получил большую поддержку, это было приятно и определённо помогло забыть мне о случившимся и сосредоточиться на уикенде в Абу-Даби», — сказал Антонелли на пресс-конференции.

Материалы по теме
Отец Антонелли выступил с заявлением из-за травли сына после Гран-при Катара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android