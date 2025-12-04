Антонелли рассказал, как справился с массовой критикой после Гран-при Катара

Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли высказался о массовой критике, а также о травле в Сети после пропуска британца Ландо Норриса из «Макларена» в гонке Гран-при Катара.

«Было непросто услышать все эти комментарии после гонки, особенно о том, что я никогда бы не сделал. Я сражался за третье место. Я атаковал изо всех сил, чтобы попасть в DRS Сайнса. После стольких кругов в грязном воздухе произошла ошибка, поскольку я атаковал всё сильнее и сильнее и достиг момента, когда шины отказали.

Было приятно увидеть заявление «Ред Булл». Ко мне также подошёл Ламбьязе [инженер Ферстаппена], и мы всё прояснили. Я также поговорил с Максом. Я получил большую поддержку, это было приятно и определённо помогло забыть мне о случившимся и сосредоточиться на уикенде в Абу-Даби», — сказал Антонелли на пресс-конференции.