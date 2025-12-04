«Дома уже четыре кубка». Макс Ферстаппен — о титульной борьбе в сезоне-2025 Ф-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») ответил, как относится к шансам на пятый титул перед последним этапом сезона-2025.

«Это сезон из 24 этапов, какие-то прошли лучше, какие-то – хуже. Во многих гонках у нас не было темпа, чтобы бороться за победу своими силами. Но тем не менее — вот мы здесь. Я горжусь нашим сезоном и тем, как мы вернулись во второй его половине. Постараемся получать удовольствие до самого конца. Мой отец участвует в ралли в Кении, а мама – дома, потому что мы не планировали их присутствия. Да и я сам не ожидал, что всё ещё буду в борьбе за титул.

Я спокоен. Мне нечего терять. Я рад быть здесь и наслаждался второй половиной сезона, работая с командой после трудного периода. Мы прошли путь от разочарованных разборов полётов до радости от того, где оказались. Побеждать снова — потрясающе. Но для меня это бонус, даже сама возможность бороться за ещё один титул. Мы просто хотим провести хороший уикенд, ведь всё уже не только в моих руках.

[Этот кубок] похож на тот же самый, которых у меня дома уже четыре штуки. Было бы неплохо добавить пятый. Конечно, я постараюсь выиграть его, однако я уже достиг всего, чего хотел, в Формуле-1. Остальное — действительно бонус. Мы выложимся по максимуму, постараемся получить удовольствие и посмотрим, где окажемся. Если говорить реалистично, мы не будем самыми быстрыми, но мало ли. Всё может случиться — посмотрим», — приводит слова Ферстаппена его официальный сайт.