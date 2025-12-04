Скидки
Фернандо Алонсо опроверг слухи, что «Астон Мартин» пропустит первые зимние тесты

Фернандо Алонсо опроверг слухи, что «Астон Мартин» пропустит первые зимние тесты
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал слухи о проблемах с двигателем «Хонда», который будет стоять на «Астон Мартин» с 2026 года.

«Я займу своё место в понедельник, поэтому вылечу в воскресенье вечером и оттуда поеду в Сильверстоун. У меня есть симулятор, отель и билеты на самолёт до Барселоны. Это всё», — приводит слова Алонсо журналист Хорхе Пейро в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее бывший руководитель команды «Альпин», а ныне эксперт телеканала Eleven Sports Марцин Будковски заявил, что «Астон Мартин» может оказаться вынуждена пропустить первые зимние тесты сезона-2026 Формулы-1. Комментарий Фернандо стал ответом на эти предположения Будковского.

