Цунода: контракт с «Ред Булл» запрещал мне переговоры с другими командами на 2026 год

Комментарии

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода объяснил, почему оказался без места в Формуле-1 на 2026 год. По словам гонщика, его контракт с «Ред Булл» напрямую запрещал ему вести переговоры с другими командами, пока решалась его судьба в системе холдинга.

«Дело в том, что у меня был контракт, так что я мало что мог сделать. У меня присутствовал интерес извне, но контракт не позволял мне обсуждать с ними что-либо. Поэтому я был полностью сфокусирован на месте в «Ред Булл». В любом случае это являлось моим приоритетом последние несколько лет. Семья «Ред Булл» — это место, где я вырос», — приводит слова Цуноды издание RacingNews365.

После объявления о переходе Исака Хаджара в основную команду и утверждения состава «Рейсинг Буллз» (Лиам Лоусон и Арвид Линдблад) Цунода остался без гоночного места. Он будет выполнять функции тест-пилота и резервиста.

