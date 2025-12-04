Экклстоун — о Норрисе: слишком самоуверенный и не выдерживает давления, как Ферстаппен

95-летний Берни Экклстоун, бывший руководитель «Формулы-1», дал прогноз на финальный этап сезона в Абу-Даби. Он заявил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграет титул, потому что пилот «Макларена» Ландо Норрис, по его мнению, слишком самоуверен и не выдерживает давления в решающие моменты.

«Ландо хорош, он действительно отличный гонщик, но он слишком самоуверенный, слишком дерзкий, верит в свою популярность, но в критические моменты нервничает и не может действовать так же, как Макс, когда на него оказывается давление. С самого начала сезона я говорил, что Макс в конце концов сделает это, и я до сих пор в это верю.

«Макларен» очень помог Ландо в борьбе с Оскаром, поддержав его, а не другого гонщика, например, поменяв их местами в Монце после неудачного пит-стопа Ландо. Возможно, такой подход пойдёт им на пользу, я не знаю. Я бы так не поступил. Неудачный пит-стоп — это часть гонок. Нужно принять это, а не пытаться это исправить.

Но никогда не стоит ставить против Макса. Он особенный. Он уникальный и очень приятный парень, и я надеюсь, что он справится с работой. Ему нечего терять, так что это тоже его преимущество», — приводит слова Экклстоуна издание Daily Mail.