«Феррари» опубликовала коллективную фотографию перед Гран-при Абу-Даби

Итальянская команда «Феррари» сделала ежегодную коллективную фотографию перед заключительным этапом сезона-2025 Формулы-1 в Абу-Даби.

Фото: Scuderia Ferrari

«Класс 2025 года на треке. От Маранелло до Абу-Даби, готовы к последней гонке в этом сезоне!» — подписал изображение в своём аккаунте в социальной сети Х официальный аккаунт «Феррари».

Напомним, итальянская команда лишилась математических шансов на попадание в топ-3 по итогам сезона в Кубке конструкторов. «Феррари» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице и по итогам Гран-при Катара не сумела набрать большого количества очков — лишь четыре балла за восьмое место Шарля Леклера на финише.