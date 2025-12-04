Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон прокомментировал положение Норриса: гораздо проще быть охотником, чем мишенью

Хэмилтон прокомментировал положение Норриса: гораздо проще быть охотником, чем мишенью
Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал положение пилота «Макларена» Ландо Норриса перед финалом сезона-2025 Формулы-1 в Абу-Даби. По словам Хэмилтона, быть охотником намного проще, чем мишенью.

«Всегда гораздо проще быть охотником, чем мишенью. Когда ты впереди, а кто-то дышит тебе в спину, удержаться невероятно тяжело. А когда ты сам догоняешь, то у тебя перед глазами всегда есть ориентир. Это то же самое, когда тебе нечего терять, но есть что приобрести.

Однако я бы никому не стал давать советы, они мои конкуренты. Я бы, наверное, наврал им с три короба. Я болею не за кого-то, а только за себя и эту команду», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Материалы по теме
Хэмилтон — о дебютном сезоне в «Феррари»: сам удивляюсь, что всё ещё держусь
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android