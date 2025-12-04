Хэмилтон прокомментировал положение Норриса: гораздо проще быть охотником, чем мишенью

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал положение пилота «Макларена» Ландо Норриса перед финалом сезона-2025 Формулы-1 в Абу-Даби. По словам Хэмилтона, быть охотником намного проще, чем мишенью.

«Всегда гораздо проще быть охотником, чем мишенью. Когда ты впереди, а кто-то дышит тебе в спину, удержаться невероятно тяжело. А когда ты сам догоняешь, то у тебя перед глазами всегда есть ориентир. Это то же самое, когда тебе нечего терять, но есть что приобрести.

Однако я бы никому не стал давать советы, они мои конкуренты. Я бы, наверное, наврал им с три короба. Я болею не за кого-то, а только за себя и эту команду», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.