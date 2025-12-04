Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Макларене» поделились общей фотографией перед финальным этапом Формулы-1

В «Макларене» поделились общей фотографией перед финальным этапом Формулы-1
Комментарии

Команда «Макларен» опубликовала общую фотографию коллектива перед заключительным этапом сезона-2025 Формулы-1, который пройдёт с 5 по 7 декабря в Абу-Даби, ОАЭ.

Фото: McLaren F1

«Чемпионы мира среди конструкторов 2025 года», — подписал фотографию официальный аккаунт команды в своём аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, британская команда досрочно стала обладателем Кубка конструкторов сезона 2025 года по результатам Гран-при Сингапура. Тогда победу одержал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл, а пилоты «Макларена» британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри заняли третье и четвертое места соответственно, благодаря чему их команда за шесть этапов до завершения сезона гарантировала себе звание чемпионов мира среди конструкторов.

Материалы по теме
«Макларен» начнёт работать на Норриса? И ещё 5 интриг финала сезона Формулы-1
«Макларен» начнёт работать на Норриса? И ещё 5 интриг финала сезона Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android