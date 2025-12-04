В «Макларене» поделились общей фотографией перед финальным этапом Формулы-1

Команда «Макларен» опубликовала общую фотографию коллектива перед заключительным этапом сезона-2025 Формулы-1, который пройдёт с 5 по 7 декабря в Абу-Даби, ОАЭ.

Фото: McLaren F1

«Чемпионы мира среди конструкторов 2025 года», — подписал фотографию официальный аккаунт команды в своём аккаунте в социальной сети Х.

Напомним, британская команда досрочно стала обладателем Кубка конструкторов сезона 2025 года по результатам Гран-при Сингапура. Тогда победу одержал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл, а пилоты «Макларена» британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри заняли третье и четвертое места соответственно, благодаря чему их команда за шесть этапов до завершения сезона гарантировала себе звание чемпионов мира среди конструкторов.