Линейку Lego пополнят суперкар Ferrari, новый гиперкар McLaren и Bugatti из Gran Turismo

Компания Lego объявила о новых наборах из линейки Speed Champions — в 2026 году будут доступны ещё три набора. С 1 января покупателям станут доступны наборы, посвящённые Ferrari SF90 XX Stradale, McLaren W1 и Bugatti Vision Gran Turismo. В США стоимость каждого из наборов составит $ 28.

Набор Lego Ferrari SF90 XX Stradale Фото: lego.com

Ferrari SF90 XX Stradale — экстремальная версия спорткара SF90 Stradale с гибридным двигателем. От стандартной модели автомобиль отличается более мощной силовой установкой, выдающей 758 кВт (1030 л. с.) вместо 735 кВт (1000 л. с.). SF90 XX Stradale, оснащённая четырёхлитровым V8 и тремя электромоторами, выпущена тиражом 799 экземпляров. Известно, что такая модель есть в коллекции Шарля Леклера.

Набор Lego McLaren W1 Фото: lego.com

Гиперкар McLaren W1 был представлен в октябре 2024 года. Это самый мощный и технологически продвинутый дорожный автомобиль в истории McLaren. W1 оснащается четырёхлитровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и аксиальным электромотором, суммарная отдача которых составляет 938 кВт (1275 л. с.). До 100 км/ч McLaren W1 разгоняется за 2,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 350 км/ч. В данный момент машина находится на стадии испытаний, а её производство намечено на 2026 год.

Набор Lego Bugatti Vision Gran Turismo Фото: lego.com

Bugatti Vision Gran Turismo изначально был создан в рамках программы Vision Gran Turismo для серии автосимуляторов для Sony PlayStation. Позднее в Bugatti представили такой же концепт-кар — он построен на шасси Bugatti Chiron и оснащён восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами и мощностью 1103 кВт (1500 л. с.). Расчётная максимальная скорость автомобиля — 447 км/ч.

Отметим, что чуть ранее коллекция Lego Speed Champions пополнилась набором в честь другой редкой модели Bugatti — Centodieci, выпущенной тиражом в 10 экземпляров.