Родители Макса Ферстаппена не приедут поддержать его на Гран-при Абу-Даби

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что его родители, Йос и Софи Ферстаппен, отменили свои планы приехать на финал сезона в Абу-Даби ещё после Гран-при Нидерландов.

«Моих родителей здесь нет. Отец участвует в ралли в Африке, а мама, думаю, не планировала приезжать. Я тоже не планировал участвовать в титульном бое до самого конца, но вот мы здесь! Думаю, после Зандворта всё немного пошло наперекосяк, я бы сказал. Моя мама дома, счастлива с собаками. В любом случае многое можно увидеть по телевизору.

Они знают, что, когда я сажусь за руль, я выкладываюсь по полной. Я просто говорю с ними о других вещах. Им не нужно меня мотивировать, это не работает. Конечно, они всегда меня поддерживают, и моя мама всегда ставит свечку перед каждым гоночным уикендом, но, думаю, они доверяют своему сыну!» — приводит слова Ферстаппена talkSPORT.