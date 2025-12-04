Пилоты Формулы-1 устроили традиционный ужин перед Гран-при Абу-Даби

Пилоты Формулы-1 собрались на традиционный праздничный ужин в преддверии окончания сезона 2025 года. Снимком с мероприятия поделились гонщики на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

«Традиции. Снова спасибо тебе, Льюис Хэмилтон», — подписал фотографию Эстебан Окон.

Также свои комментарии оставили и другие пилоты в личных аккаунтах.

Пьер Гасли: «Класс 2025 года. Ещё одна ночь, достойная упоминания в книгах».

Ландо Норрис: «Традиции (во время этого ужина еда не бросалась)».

Джордж Расселл: «Ежегодный ужин с парнями».

Габриэл Бортолето: «Хорошие смешки и истории! Давайте с полной отдачей приступим к последнему этапу года!»

Льюис Хэмилтон: «Класс 2025 года. Мы единственные в мире, кто занимается тем, чем занимаемся, и нам невероятно повезло. Я благодарен этой группе гонщиков, с которыми имею честь соревноваться, и, хотя мы соперники, я испытываю к ним только уважение и горжусь тем, что могу называть их друзьями. Надеюсь, что последнюю гонку сезона вы все проведёте отлично».

Юки Цунода: «Ужин пилотов в 2025 году. Белый дресс-код, не все из нас получили памятку».

Шарль Леклер: «Приятно снова собраться и провести немного времени вне трека».

Карлос Сайнс: «Свидание с классом 2025 года».

Алекс Албон: «Делаем ставки на воскресенье».

Оскар Пиастри: «На случай, если вы не подписаны на остальных 19 [пилотов]».

На ужине не было пилотов «Астон Мартин» Лэнса Стролла, Фернандо Алонсо, а также пилота «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберга.