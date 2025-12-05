Хэмилтон — о переходе Хаджара в «Ред Булл»: не буду лгать, что меня это не беспокоит

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выразил обеспокоенность предстоящим переходом пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара в основную команду «Ред Булл» в 2026 году. Семикратный чемпион мира, комментируя назначение 21-летнего француза, заявил, что надеется на изменения в команде, которые обеспечат новичку необходимую поддержку.

«Не буду лгать, что меня это не беспокоит. Я считаю, что он проделал потрясающую работу в этом году, и он ещё очень, очень молод, он всё ещё многое узнаёт о себе и своём окружении. Но он проделал феноменальную работу в этом году, и у него отличный подход. Мы все знаем, что происходит, когда люди уходят в «Ред Булл» и в какую среду они попадают. Конечно, я там не был, поэтому не могу судить по собственному опыту, однако со стороны видно, что это довольно сложно, а там, где он сейчас [в «Рейсинг Буллз»], у него, похоже, действительно хорошая обстановка.

Юки — потрясающий гонщик, но каждый гонщик, который туда попадает, сталкивается с подобным опытом. Однако это не значит, что эти гонщики не великолепны, это явно что-то другое. Поэтому я просто надеюсь, что будут внесены изменения, которые обеспечат ему необходимую поддержку», — приводит слова Хэмилтона издание Race Fans.