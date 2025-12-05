В Абу-Даби сделали проекцию «Макларена» на всё здание

Руководитель «Макларен» Зак Браун поделился видео в своём аккаунте в социальной сети Х, на котором показана проекция болидов и пилотов команды на всё здание.

«Руки вверх, «папайя»! Чемпионы Кубка конструкторов в сезоне-2025. Команда «папайи», бесценная команда! Гонка за историей. Навсегда», — отображается на здании.

Сам Зак Браун добавил к видео скромную подпись: «Бесценно».

Напомним, британская команда досрочно стала обладателем Кубка конструкторов сезона 2025 года по результатам Гран-при Сингапура. Тогда пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли третье и четвёртое места соответственно, благодаря чему их команда за шесть этапов до завершения сезона гарантировала себе звание чемпионов мира среди конструкторов.