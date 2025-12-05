Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Абу-Даби сделали проекцию «Макларена» на всё здание

В Абу-Даби сделали проекцию «Макларена» на всё здание
Комментарии

Руководитель «Макларен» Зак Браун поделился видео в своём аккаунте в социальной сети Х, на котором показана проекция болидов и пилотов команды на всё здание.

«Руки вверх, «папайя»! Чемпионы Кубка конструкторов в сезоне-2025. Команда «папайи», бесценная команда! Гонка за историей. Навсегда», — отображается на здании.

Сам Зак Браун добавил к видео скромную подпись: «Бесценно».

Напомним, британская команда досрочно стала обладателем Кубка конструкторов сезона 2025 года по результатам Гран-при Сингапура. Тогда пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли третье и четвёртое места соответственно, благодаря чему их команда за шесть этапов до завершения сезона гарантировала себе звание чемпионов мира среди конструкторов.

Материалы по теме
Фото
В «Макларене» поделились общей фотографией перед финальным этапом Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android