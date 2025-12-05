Юки Цунода: пришёл в «Ред Булл», когда внутри у них шла война

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий «Ред Булл», высказался о своём переходе из «Рейсинг Буллз».

«В моей ситуации, вероятно, я пришёл в команду почти в тот момент, когда внутри у них шла война. Это было довольно сложно. Одна из самых плотных ситуаций в пелотоне ничем не помогала. Может быть, иногда я вылетал в первом сегменте, а Макс, очевидно, почти всегда был в третьем, в топ-3 или около того. Так что, если смотреть только на результаты, это выглядит плохо. Но в то же время, если смотреть только на разницу стабильно, я не могу вспомнить, когда последний раз проигрывал полсекунды или четыре с половиной десятые.

Я горжусь тем, что сделал. И я уверен, что в следующем году всё будет идти в правильном направлении для всей команды», — приводит слова Цуноды пресс-служба Формулы-1.