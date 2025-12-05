Названы сценарии, при которых «Макларен» может попросить Пиастри помочь Норрису в Абу-Даби

Руководство команды Формулы-1 «Макларен» готово использовать командные приказы на финальном этапе сезона-2025 Гран-при Абу-Даби, о чём сообщили в The Race.

«Решение сохранить равенство сил между обоими гонщиками вызвало много интриг по поводу того, может ли это привести к тому, что подиум Пиастри, например, может стоить Норрису титула, если Ферстаппен выиграет гонку.

Однако, как поняли в The Race, «Макларен» достаточно открыт к командным приказам, и если в гонке наступит момент, когда станет ясно, что у Пиастри больше нет реальных шансов завоевать кубок, то его могут попросить помочь Норрису под конец гонки.

Например, если бы они ехали третьим и четвёртым, то в конце гонки Оскара можно было бы попросить пропустить Норриса на третью позицию, которая обеспечило бы ему титул. В равной степени возможен сценарий, при котором Пиастри будет вторым после Ферстаппена, а Норрис опустится на четвёртое место, тогда его могут даже попросить пожертвовать этим местом, если это будет означать, что «Макларен» выиграет титул в личном зачёте.

«Макларен» ясно даёт понять, что хочет обсудить всё с обоими пилотами перед гонкой в Абу-Даби, чтобы они оба чётко представляли себе свои обязанности и ожидания, а также сценарии, в которых они могли бы помочь друг другу», — говорится в статье.