Видео: Нико Хюлькенберг подарил Фернандо Алонсо трость в Абу-Даби

Видео: Нико Хюлькенберг подарил Фернандо Алонсо трость в Абу-Даби
38-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг, представляющий команду «Кик-Заубер», подарил трость 44-летнему испанскому пилоту, двукратному чемпиону серии Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин».

Вручение необычного и шутливого подарка прошло во время медиадня финального этапа сезона-2025 Гран-при Абу-Даби в рамках «Тайного санты», в которого гонщики Формулы-1 играют в последние годы в преддверии Рождества.

В нынешнем сезоне после 23 этапов Хюлькенберг набрал 49 очков и расположился на 11-й строчке в личном зачёте. Алонсо — 12-й с 48 очками. «Кик-Заубер» с 68 баллами на девятой строчке в Кубке конструкторов, а «Астон Мартин» седьмой (80 очков).

