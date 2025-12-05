Хэмилтон поделился ожиданиями от «Феррари» на Гран-при Абу-Даби

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби, который пройдёт с 5 по 7 декабря.

«Мы не имеем никакого отношения к тому, что происходит в первом ряду. В какие-то уикенды наша машина более конкурентоспособна, в какие-то — менее. Мы знаем, что наша машина не дотягивает до трёх лучших команд, и это причина, почему мы оказались там, где оказались. Но мы приехали сюда в полной готовности. Все настроены позитивно, мы хотим закончить [сезон] на высоте, и я невероятно горжусь каждым человеком в команде. Надеюсь, в этот уикенд мы сможем добиться чего-то позитивного», — сказал Хэмилтон на пресс-конференции.