Антонелли угадал пилотов Формулы-1, портреты которых объединили со звёздами тенниса

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», во время медиадня Гран-при Абу-Даби попробовал угадать пилотов Формулы-1 и популярных теннисистов, портреты которых были объединены в один.

Первым изображением стал объединённый портрет Оскара Пиастри из «Макларена» и 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» и олимпийского чемпиона в 2024-м Новака Джоковича. Затем итальянцу показали фотографию четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл»), смешанную с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Роджером Федерером, которого Антонелли принял в начале за Тейлора Фрица.

Затем были портреты Оливера Бермана («Хаас») и Лоренцо Музетти, самого Кими и Рафаэля Надаля, Джорджа Расселла («Мерседес») и Янника Синнера, а также Ландо Норриса («Макларен») и Александра Зверева.

