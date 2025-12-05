Ферстаппен — о борьбе за титул: если я проиграю, не буду рыдать в углу

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен высказался о предстоящем заключительном этапе сезона в Абу-Даби, в котором определится победитель.

«Ситуация по-прежнему неконтролируема, но во всяком случае есть борьба. Если я не выиграю титул? Я не собираюсь рыдать в углу. Не имеет значения, финишируем ли первыми, вторыми или третьими. Я знаю, что провёл действительно хороший сезон, и это здорово. Участвовать в борьбе — это уже бонус. Даже если мы проиграем, обидно не будет. Потому что я знаю, где мы проиграли. В целом мы не были быстрейшей командой», — приводит слова Ферстаппена BBC.