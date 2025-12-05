Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: я никогда не сдаюсь, меня нельзя обойти в 24 гонках за сезон

Ферстаппен: я никогда не сдаюсь, меня нельзя обойти в 24 гонках за сезон
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен высказался о своей конкурентоспособности.

«Я знаю, что никогда не сдамся. И знаю, что всегда пытаюсь добиться максимума. Могут ли меня победить в какой-то день? Конечно. Любого можно победить в отдельно выбранный день, но можно ли обойти меня в 24 гонках за сезон? Нет. Это то, что должно быть, если вы хотите бороться за чемпионство, вы должны постоянно находиться на уровне, и это самое сложное», — приводит слова Ферстаппена BBC.

Ранее Ферстаппен высказался о своём отношении к борьбе за титул.

Материалы по теме
Ферстаппен — о борьбе за титул: если я проиграю, не буду рыдать в углу

Макс Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android