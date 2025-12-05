Ферстаппен: я никогда не сдаюсь, меня нельзя обойти в 24 гонках за сезон

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен высказался о своей конкурентоспособности.

«Я знаю, что никогда не сдамся. И знаю, что всегда пытаюсь добиться максимума. Могут ли меня победить в какой-то день? Конечно. Любого можно победить в отдельно выбранный день, но можно ли обойти меня в 24 гонках за сезон? Нет. Это то, что должно быть, если вы хотите бороться за чемпионство, вы должны постоянно находиться на уровне, и это самое сложное», — приводит слова Ферстаппена BBC.

Ранее Ферстаппен высказался о своём отношении к борьбе за титул.

