Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен выложил лаконичный пост перед финальным этапом Ф-1 в сезоне-2025

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», выложил в социальных сетях пост в преддверии финального этапа сезона-2025 Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

«Финальный раунд», — написал Ферстаппен в социальной сети Х.

Перед стартом финальной гонки решена судьба только в Кубке конструкторов, где досрочным чемпионом стал британский коллектив «Макларен». За титул в личном зачёте борются сразу трое гонщиков — два пилота «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри, а также Макс Ферстаппен («Ред Булл»). У Ландо 408 очков, у Макса — 396, а у Оскара — 392.

