Видео: механики «Мерседеса» простились с DRS

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» в социальных сетях опубликовала забавный видеоролик, на котором механики немецкого коллектива простились с DRS.

Регулируемое заднее антикрыло было установлено на болидах «Королевских гонок» с сезона-2011 с целью увеличить количество обгонов во время заездов.

Открытие заднего крыла на специально разрешённых участках трассы позволяло уменьшить действующую на болид силу лобового сопротивления и тем самым увеличивать скорость на прямых.

Финальный этап Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби станет последним, на котором будет использоваться эта система. С сезона-2026 её убрали с новым техническим регламентом.

